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اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهماً بـ "فض إعتصام رابعة"

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، فتعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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فض اعتصام رابعة اخبار

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