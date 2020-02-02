"مصر والسودان قلب وبلد واحد".. محمد جمعة يعلق على مباراة الأهلي والهلال

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نشر الفنان محمد جمعة، منشورًا عبربعد إنتهاء مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت في دولة السودان وانتهت بالتعادل الإيجابي.وعلق محمد جمعة، ، قائلًا: "مصر والسودان، قلب واحد وبلد واحد والكورة للمتعة وبس خلص الكلام، أهلاوي جدًا جدًا".ومن الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والهلال انتهت بالتعادل الإيجابي والتأهل لربع نهائى البطولة القارية.وفي سياق منفصل يٌعرض للفنان محمد جمعة، خلال هذه الأيام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتابه الأول "كله رايح" وكان حفل توقيع له صباح أمس الأحد.ويٌعد كتاب "كله رايح" للفنان محمد جمعة، هو الأول له ويحمل مجموعة من الإهداءات المكتوبة لمحمد جمعة من أصدقائه أبرزهم الفنان أحمد أمين.