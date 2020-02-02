عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أمريكا بسبب قطن الجيزة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه شاهد خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية إعلانًا لأحد أشهر مصنعي الملايات في أمريكا، يتحدث عن أن منتجاته مصنعه من القطن المصري، المنتج في الجيزة بدلتا مصر.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "فوجئت أني شفت اسم الجيزة.. وفرحت بعودة القطن المصري، وأننا رجعنا لمستوانا".



وشدد الإعلامي عمرو أديب، على أن مصر دولة قادرة على أن تبهر العالم، معلقا: "انبسطت".

