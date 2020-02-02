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عاجل - الأهلي يتقدم بشكوى إلى "كاف" بعد أحداث مباراة الهلال السوداني

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:00 ص
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الاهلي
الاهلي
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى الاتحاد الإفريقي "كاف" بعد الأحداث التي شهدتها مباراة اليوم أمام الهلال السوداني.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات له عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني :"اللائحة تنص على إلغاء اللقاء في حالة حدوث شغب وإجبار الحكم على توقف المباراة، واحتساب النتيجة للرفيق الضيف، وننتظر قرار الاتحاد الإفريقي، وسوف يكون هناك تحرك من قبل إدارة النادي".

وتابع :"كنا نخوض المباراة متخوفين، والحمدلله على الأداء والروح العاليا وأجواء المباراة كانت صعبة كنا نلعب في سكنة عسكرية وليس أجواء رياضية".

وزاد :"استطرد:"لا يفرق مع الأهلي من نواجه ولكن هناك لائحة يجب أن تطبق، حتى لا يتكرر الأمر مرة أخري في المستقبل".


وزاد:"نحن ما زلنا في غرفة الملابس بملعب الجوهرة، وننتظر قرار للأمن للتحرك إلي الفندق لتناول وجبة العشاء ثم التوجة إلي المطار".

وعن مستوى ياسر إبراهيم قال :" سعيد جدا من شخصية ياسر ومردوده في المباريات بعدما حصل على الفرصة في الفترة الأخيرة فهو تعرض لقطع جزئي في رأسه".

وأتم حديثه:" هناك تدخل من لاعب للهلال السوداني في الشوط الأول وكان يجب أن يحصل اللاعب على كارق احمر، ولكن كيف تطبق القانون في هذه الأجواء".
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