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اليوم.. استكمال مرافعة دفاع المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمين في القضية هم كل من: عبدالرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيا عتريس، وحسام السيد زهران، وشريف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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الكلمات المفتاحية

طارق إبراهيم اخبار أحكام القانون والدستور

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