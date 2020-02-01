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بالفيديو| وزيرة التعاون الدولى تنشر أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبير

السبت 01/فبراير/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
احمد الشيخ
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نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبي الذي تم بثة اليوم على شبكة قنوات ديسكفري.


وقالت الوزيرة على صفحتها على موقع انستجرام:"لعبت وزارة التعاون الدولي دوراً محورياً في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ ٢٠٠٨ وحتي ٢٠١٨ من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم اجمع لكي نشهد معاً الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠".
وقامت الوزيرة بشكر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما العظيمة.
الجدير بالذكر أنه أثناء تولى الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة، أعلنت الوزارة في سبتمبر ٢٠١٩ عن الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، ومنهم شبكة قنوات ديسكفرى، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه، حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشتركاً في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتضمنت الشراكة مع قنوات ديسكفري، انتاج محتوي ترويجي ورقمي.








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