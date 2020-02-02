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بعد وفاة نجل مذيعة بمسدس.. أديب: "مصر تشهد حوادث غريبة"

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:31 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة مقتل نجل إحدى المذيعات، يبلغ من العمر 15 عامًا على يد صديقه أثناء لعبهما بسلاح ناري (مسدس)، قائلا: "دي مأساة، وحادثة مؤلمة.. وربنا ما يوريها لحد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تأثير الألعاب الإلكترونية كبيرا على الشباب، مضيفا: "اللي عنده سلاح في البيت مكانه الخزنة، مينفعش نحطه في درج".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن السلاح له بروتكول، لافتا إلى أن مصر تشهد حوادث غريبة الفترة الأخيرة، متابعا: "لازم يكون في حرص".
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