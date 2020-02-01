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ننشر تشكيل "مستقبل وطن" لهيئة مكتب "أمانة الشئون البرلمانية"

السبت 01/فبراير/2020 - 11:41 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أصدر حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، قرارًا بتشكيل هيئة مكتب "أمانة الشئون البرلمانية"، بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، وبناء على ما عرضه أمين الشئون البرلمانية، وبناء على ما عرضه الأمين العام.

وجاء التشكيل مُتضمنًا أسماء الآتي:

محمد صبري أبو إبراهيم، أمين اللجنة، وكل من رفعت محمد عطية زهران، حسام الدين محمود صديق، وفاء محمد عبدالحليم موسى، وليد أحمد ماهر الحنفي، محمد عماد عبدالقادر عثمان، أمناء مساعدين. 

كما ضمن التشكيل أيضًا كل من "إسلام شعراوي عباس محمد، محمد مصطفى محمد مهدي، شريف سعد رمضان محمد، محمد مصطفى عبدالمنعم، وليد محمد السيد سليمان، ياسر حسني عبدالسيد، أحمد حسن أحمد عويضة، ممدوح عبدالسميع جاب الله، ومحمد إبراهيم عبدالفتاح" كأعضاء هيئة مكتب.

ننشر تشكيل "مستقبل وطن" لهيئة مكتب "أمانة الشئون البرلمانية"
ننشر تشكيل "مستقبل وطن" لهيئة مكتب "أمانة الشئون البرلمانية"
ننشر تشكيل "مستقبل وطن" لهيئة مكتب "أمانة الشئون البرلمانية"
ننشر تشكيل "مستقبل وطن" لهيئة مكتب "أمانة الشئون البرلمانية"
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مستقبل وطن

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