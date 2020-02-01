عمرو أديب: ترامب هو سيد البيت الأبيض الأربع سنوات القادمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قضية عزل الرئيس الأمريكي ترامب انتهت بنسبة 90%، موضحا أن عزل ترامب يتطلب موافقة 67 عضو داخل مجلس الشيوخ، وهو أمر مستحيل.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن نسبة القبول بترامب رئيسا في 2016 كانت 36%، بينما وصلت نسبة تأييده بعد مرور 4 سنوات إلى 51%، معقبا: "ترامب هو سيد البيت الأبيض الأربع سنوات القادمة".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن العالم عليه أن يتحمله الفترة القادمة، مؤكدا أن ترامب مختلف عن الرؤساء الأمريكان السابقين، لافتا إلى أن ما التزم به ترامب أمام ناخبيه نفذه، منوها بأن وجود ترامب مؤثر على العالم كله إيجاب وسلب.

