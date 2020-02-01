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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:38 م
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بوابة الفجر
محمود الدريس
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أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، بإصابات خطيرة متفرقة بالجسد ما بين نزيف بالمخ وكسور وجروح، وذلك إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين علي طريق (الإسماعيلية - الزقازيق) الزراعي دائرة مركز أبوصوير.

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين علي طريق (الإسماعيلية - الزقازيق) الزراعي دائرة المركز مما أسفر عن إصابة كل من المدعو أحمد حسن علي 18 عامًا، وإبراهيم محمد إبراهيم 18 عامًا، وعلي محمد عطية 19 عامًا، ومصطفي محمد مصطفي 23 عامًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.
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