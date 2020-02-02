أحمد العوضي لـ"الفجر الفني": شديد الخطورة أول بطولة مطلقة لي.. وهذه أقرب الأعمال إلى قلبي





في البداية.. حدثنا عن مشاركتك في مسلسل شديد الخطورة؟ وما الذي جذبك للشخصية؟



ما هي أقرب الأعمال التي قدمتها إلى قلبك؟



من الفنان الذي كنت تتمنى العمل معه في زمن الفن الجميل؟



ما هي الصعوبات التي واجهتك في بداية مجال التمثيل؟



من هو الجندي المجهول في حياتك؟



أيهما تفضل.. المشاركة في المسلسلات أم الأفلام؟



هل تفضل المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني أم في المواسم الأخرى؟



برأيك.. هل يحدث ظلم لبعض المسلسلات في السباق الرمضاني؟



ما هي معايير الممثل الناجح من وجهه نظرك؟





وماهي نصحيتك لأي ممثل في بداية مشواره الفني؟

نصيحتي له أن يكون متأكد من نجاحه أو استمراره، وألا يوهم نفسه ويعيش في مجال موازي، وأهم شئ في أي مجال أن يُعرف قدراته وإمكانياته جيدًا، وهل ستحقق مايريده أم ستقف عند مكان معين، فإذا حظي بتوفيق من الله واستمر في النجاح وتوفر له كل الإمكانيات فيجب عليه الاجتهاد، فأي موهبة بدون اجتهاد لا فائدة لها.



في النهاية.. هل الانتشار مهم في حياة الفنان؟

في مرحلة معينة، الممثل المبتدئ غير متاح له القدرة على الاختيار فهذا يكون توفيق من الله، فجاء توفيق الله بأنه وضعك في مكانة جيدة فاستمر بهذا، من الممكن أن ممثل صغير يأتي له دور لايعتبر جيد ففي تلك الحالة يجب التفكير في أمرين أولهما إذا كان سيضيف له فهنا عليه أن يقبله، أما إذا كنت تريد تقديمه بدون أي هدف فيجب رفضه، وبعد هذه الأدوار سيأتي للممثل أدوار أفضل تعرف الجمهور عليه أكثر وأي شئ سيفعله بعد ذلك سيكون بحساب لأنه مسؤول عن كل كلمة يقولها.









فنان خطف قلوب جمهوره بشخصية فنية قوية وكاريزما عالية وموهبة تمثيلية كبيرة، عندما تشاهده تشعر وكأنك تعرفه، فهو يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وصار فارسًا لأحلام عدد كبير من الفتيات، حديثنا عن الفنان أحمد العوضي.التقى "الفجر الفني" مع العوضي وفتح لنا قلبه وتحدثنا في أمور كثيرة وعن أعماله الفنية المقبلة، وإلى نص الحوار..أول بطولة مطلقة لي، والذي جذبني للدور أن المسلسل أكشن وأول سيزون ٧ حلقات وسوف يُعرض المسلسل في شهر 3 على watch it ، والشركة المنتجة سنيرجي وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي، ومعي فريق عمل جيد ومنهم ريم مصطفى، ورياض الخولي.يوجد الكثير ولكن أقربهم لي "كلبش" و"نصيبي وقسمتك".من الرجال رشدي أباظة، ومن النساء سعاد حسني وهند رستم.كل فرد يبدأ في مجال يجد فيه صعوبة في البداية حتى يحظى باسم ومكانة، فالنسبة لي الصعوبة كانت في البداية أنني أضع نفسي في جانب أكن مختلف ومتميز فيه، وهذا تطلب مني وقت وجهد، حتى ألا أشبه أحدًا.أبي وأخي.أفضل العمل الناجح سواء أكان سينما أم دراما.بالطبع، أفضل المشاركة بأعمال في شهر رمضان.من وجهة نظري، العمل المميز يفرض نفسه، ولايوجد عمل جيد يُظلم، فالناجح يأتي إليه الجمهور.أن يكون لديه كاريزما ومجتهد.