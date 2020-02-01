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المرصد السوري يعلن ارتفاع عدد مرتزقة تركيا في ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:24 م
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مرتزقة تركيا في ليبيا
مرتزقة تركيا في ليبيا
وكالات
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كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 4700 شخص منهم 2900 مرتزق وصلوا بالفعل إلى العاصمة طرابلس، و1800 مرتزق وصلوا للمعسكرات التركية؛ لتلقي التدريب.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على استمرار عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس وذلك بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.

كما أعلن ارتفاع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 2900 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 شخص، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" السبت.

وتابع عبد الرحمن: أن المتطوعين "من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند"، مؤكداً على استمرار استياء السوريين من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

ولفت إلى أن المرصد السوري علم أن "نحو 64 مقاتل من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا، كما وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس؛ ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 72 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

وأوضح المرصد السوري، أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات بمحاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى إلى 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.

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مرتزقة تركيا مرتزقة ليبيا تركيا المرصد السوري

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