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محمد هنيدي ساخرًا من سنة: 'دقني لسه منبتة امبارح"

السبت 01/فبراير/2020 - 11:52 م
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محمد هنيدي
محمد هنيدي
هبة أحمد
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يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 55، ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة صور له، وارفقوا على الصورة تعليقًا: "اليوم يحتفل محمد هنيدي نجم الكوميديا المصري المحبوب و التي كانت أفلامه جزء كبيرًا من السينما بعيد ميلاد عامه الـ55" .

ومن جانبه أعاد محمد هنيدي نشر الصور وأرفق عليها تعليقًا كوميديًا كعادته، حيث كتب :"اكيد يعني الحلاوة دي عمرها ماتكمل ٥٥، ده دقني لسة منبته إمبارح".

والجدير بالذكر أن محمد هنيدي شارك مؤخرًا فى موسم الرياض بمسرحية"3 أيام فى الساحل"، والمسرحية شارك في بطولتها مجموعة مميزة من النجوم وهم مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ندى موسى، إخراج مجدي الهواري.
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