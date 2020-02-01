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نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:25 م
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ترجمة - منة الشريف
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سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا يوم الأحد القادم، لكبار المسؤولين التنفيذيين في الحكومة والصحة وخدمات الطوارئ لضمان استعداد البلاد لحماية نفسها من ومكافحة انتشار الفيروس التاجي، وفقًا لموقع "ذا جيروساليم بوست" الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء في بيان مساء اليوم السبت، "نحن لا نتعرض لأي مخاطر غير ضرورية"، ولقد انتشر الفيروس بالفعل إلى خمس قارات وأكثر من 25 دولة، نحن ندرك أنه لا يمكن منع الفيروس تمامًا، لذلك نحن نستعد للتعامل مع الفيروس بعد دخوله لأول مرة إلى إسرائيل. "

كما سيشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والمالية والشؤون الخارجية والعدل والداخلية والنقل، بالإضافة إلى رؤساء مجلس الأمن القومي والمعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية وخدمات الصحة العامة والسكان والهجرة.

وجاء هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي قام فيه رجل إسرائيلي كان في الصين بالتسجيل في غرفة الطوارئ بمركز رامبام الطبي.

ووفقا للمستشفى، تم نقل الرجل إلى غرفة العزل وتم فحصه بحثًا عن الفيروس، حيث تم إرسال اختبارات دمه إلى المختبرات المركزية في مركز شيبا الطبي للتقييم، وتم إطلاق سراحه مساء اليوم السبت إلى منزله وطلب منه البقاء هناك حتى تكون نتائج اختباراته نهائية، وقالت المستشفى إن إصابتة بفيروس كورونا لم تتأكد ولم ستبعد.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الخارجية تحذيرا للإسرائيليين بعدم السفر إلى الصين.

وفي يوم الخميس الماضي، أوقفت شركة طيران العال جميع الرحلات الجوية إلى بكين حتى 25 مارس، وقد اتخذ هذا القرار بعد أن رفض موظفو شركة العال السفر إلى الصين.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية أري ديري في بيان يوم الجمعة الماضي، أن الرعايا الأجانب الذين كانوا في الصين خلال الأسبوعين الماضيين سيمنعون من دخول إسرائيل برا أو بحرا حتى إشعار آخر.

وفي وقت متأخر من اليوم السبت، تم توسيع الحظر، حيث إغلقت المعابر الجوية للأجانب الذين مكثوا في الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وحتى اليوم السبت، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا إلى 259، حيث قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن هناك 2102 إصابة مؤكدة جديدة في الصين يوم الجمعة الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 11791 إصابة، وقد أبلغت حوالي 24 دولة أخرى عن 137 حالة أخرى.

كما أشارات البيانات الصينية إلى أنها أقل فتكًا من ظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2002-2003، والذي أدى إلى مقتل حوالي 800 شخص من بين حوالي 8000 مصاب - حوالي 10 ٪ - على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تتطور بسرعة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها، إنه عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن وباء الفيروس التاجي كحالة طوارئ دولية، يوصى بأن يمتنع المواطنون الإسرائيليون عن السفر إلى الصين".

وشجعت الوزارة الإسرائيليين الموجودين حاليًا في الصين على المغادرة، قائلة إنه، على الرغم من حظر وزير الصحة لجميع الرحلات القادمة إلى إسرائيل من الصين، يمكن للمرء أن يعود إلى الدولة اليهودية عن طريق دولة ثالثة.

وإذا عاد الإسرائيليون إلى البلاد بعد تواجدهم في الصين، فإن الوزارة توصي بسلسلة من تدابير السلامة، بما في ذلك البقاء في عزلة لمدة أسبوعين تقريبًا، وهي فترة حضانة الفيروس.

وقالت الوزارة، إن تحذير إسرائيل من السفر ليس ساريًا حتى الآن في هونج كونج أو ماكاو.

وخلص الإخطار إلى أن "وزارة الخارجية تود التأكيد على أن الوفود الإسرائيلية في الصين (بكين وشانغهاي وقوانغتشو وتشنغدو، بالإضافة إلى ممثلها في هونغ كونغ) يجب أن تستمر في العمل رغم حالة الطوارئ".

كما جاء الإعلان الإسرائيلي في نفس اليوم الذي نشر فيه الناطق باسم السفارة الصينية في إسرائيل إطلاق سراحه على المسؤولين الإسرائيليين، ووسائل الإعلام والجمهور يطلبون من الإسرائيليين أن يحاولوا التزام الهدوء، وذكّر الإعلان القراء بأنه بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، إلا أنها ذكرت أن قيود التجارة والسفر العالمية ليست ضرورية.
وأشارت السفارة إلى أنها حافظت على اتصال وثيق مع الحكومة الإسرائيلية وتعمل مع الحكومة لمنع انتشار الفيروس إلى إسرائيل وفي جميع أنحاءها، حيث قال المتحدث الرسمي، إن السفارة والمؤسسات والشركات الصينية تتبع توصيات هيئة الصحة، مثل تأجيل الرحلات غير الضرورية إلى الصين ومطالبة أولئك الذين يسافرون إلى هناك بممارسة "تدابير الحجر الصحي" عند عودتهم.

وكتب المتحدث، لقد عبر العديد من الأصدقاء الإسرائيليين للسفارة عن دعمهم لجهود الشعب الصيني في مكافحة الوباء.
وشكرت السفارة على وجه التحديد مدينة نتانيا وغرفة التجارة الإسرائيلية في الصين، اللتين عرضتا التبرع بالأقنعة الطبية وغيرها من المعدات للبلاد.

كما إن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوات مثل وقف الرحلات الجوية أو إجلاء مواطنيها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وقالت روسيا إن فيلق الدفاع الجوي التابع لها - وهو جزء من القوات المسلحة - سيبدأ نقل مواطنيها اليوم السبت.

وبالمثل، كانت كوريا الجنوبية وإندونيسيا تقومان بإجلاء مواطنيهما.

ومثل إسرائيل وسنغافورة والولايات المتحدة وأستراليا أعلنت تدابير لحظر المواطنين الأجانب الذين كانوا في الصين مؤخرا من دخول أراضيهم، حيث قالت شركة الخطوط الجوية كانتاس، طيران نيوزيلندا وجميع شركات الطيران الأمريكية الثلاث الرئيسية يوم الجمعة الماضي، أنها ستقوم أيضا بإلغاء الرحلات الجوية إلى البر الرئيسي للصين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا ست دول حالة طوارئ دولية إسرائيل والولايات المتحدة

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