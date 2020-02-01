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الصيد يفوز على أبو النمرس فى ختام مباريات القسم الثالث

السبت 01/فبراير/2020 - 11:23 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح الصيد في الفوز على أبو النمرس بثلاث أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث. سجل أهداف الصيد كلاً من أحمد فكري (بللو) ومحمد دعبس ومحي الخولي في الدقائق 12 و20 و25، بينما أحرز اللاعب فارس رضا هدف أبو النمرس الوحيد في الدقيقة 61 من عمر المباراة. ليقتنص الصيد فوزه الثاني بالدوري بعد غياب 12 أسبوع. وفاز الدخان على أكتوبر بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب أحمد أمين (أوفا).

 

ونجح فريق حلوان العام في خطف أهم ثلاث نقاط عقب فوزه في الدقائق الأخيرة بهدف اللاعب مصطفي زايد، بينما تعادل بشتيل سلبياً امام الإتصالات بدون أهداف.

 

 وتعادل العياط مع جينيس سلبيا، وتلقي الصف هزيمة قاسية على أرضه امام جولدي بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

وفاز المعادي على القومي بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المعادي كلاً من بدر أمين وعلي رمضان وعمر علي في الدقائق 41 و51 و62، بينما سجل اللاعب ممدوح رأفت (بيسا) هدف القومي الوحيد في الدقيقة 64.

 

وتختتم هذه الجولة بلقاء الصيد وأبو النمرس اليوم في تمام السابعة مساءاً.

 

الترتيب للمجموعة الخامسة:

 

1- الدخان 43 نقطة

2- الاتصالات 38 نقطة

3- جولدي 38 نقطة

4- حلوان العام 34 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 22 نقطة

7- المعادي 21 نقطة

8- بشتيل 19 نقطة

9- الصف 19 نقطة

10- أبو النمرس 18 نقطة

11- البدرشين 17 نقطة

12- جينيس 15 نقطة

13- العياط 13 نقطة

14- الصيد 11 نقطة

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