وزراء وكبار رجال الدولة وشخصيات عامة بعزاء والد خالد ميري (صور)

شارك المستشار عمر مروان وزير العدل، وعلي مصيلحي وزير التموين، وأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، بعزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

كما شارك بالعزاء اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة والكُتاب الصحفيين والإعلاميين.

وكان قد توفى إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء الماضي، والد الكاتب الصحفي خالد ميري وشُيعت الجنازة بمحافظة المنيا، وعُقدت مراسم العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.