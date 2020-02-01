Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 11:50 م
Advertisements
ريهام كمال
Advertisements
أعلن أبطال مسلسل العودة، عن بدأ عرض أولى حلقاته غدًا الأحد، وذلك عبر شاشة mbc 4، الساعة التاسعة مساءً.

ونشرا الفنان نيكولا معوض، والفنانة دانييلا رحمة، صور من البوسترات الرسمية للعمل عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب نيكولا معوض، قائلًا: ".حضَروها وعطوني رأيكُن، بُكرا أوّل حلقة، على شاشة mbc4.

كما كتبت دانييلا رحمة، قائلة: "مسلسل جديد.. تجربة جديدة بتبتدي بكرا الأحد على إم بي سي٤، محمسة كتير أعرف رأيكن بالحلقة الأولى، العودة، بتوقيت السعودية 9 مساءً، وبتوقيت بيروت 8 مساءً".

مسلسل العودة، بطولة نيكولا معوض، دانييلا رحمة، رودريج سليمان، وسام فارس، ليزا الدبس، إيهاب شعبان، رنين مطر، ريم خوري، هيام أبو شديد، إيلي متري، أليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية طارق سويد، ومن إنتاج إيجل فيلمز، إخراج إيلي السمعان.
أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)
أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)
أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)
أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)
أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)
أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم صغار مشاهير العرب مسلسلات رمضان افلام جديدة، مسلسل الزعيم، افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ ساعتين و 17 دقيقة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 4 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الأول Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة.. يلا شوت مباشر جول الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

عرض مسلسل "تانغو" على شبكة "نتفلكس"

تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "الكاتب"

رغم امتلاك "Netflix" حقوق عرضه.. حلقات "الكاتب" كاملة على "يوتيوب"

دانييلا رحمة على رأس قائمة المشكوك بهم عند باسل خياط في "الكاتب"

باسل خياط يطلب دانييلا رحمة للزواج في عاشر حلقات "الكاتب"

والدة تمار تكشف لشقيقتها عن تهديدات تلقتها قبل مقتلها في "الكاتب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

09:45 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status