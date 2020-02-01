أبطال مسلسل "العودة" يعلنون عن موعد عرضه (صور)

أعلن أبطال مسلسل العودة، عن بدأ عرض أولى حلقاته غدًا الأحد، وذلك عبر شاشة mbc 4، الساعة التاسعة مساءً.



ونشرا الفنان نيكولا معوض، والفنانة دانييلا رحمة، صور من البوسترات الرسمية للعمل عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتب نيكولا معوض، قائلًا: ".حضَروها وعطوني رأيكُن، بُكرا أوّل حلقة، على شاشة mbc4.



كما كتبت دانييلا رحمة، قائلة: "مسلسل جديد.. تجربة جديدة بتبتدي بكرا الأحد على إم بي سي٤، محمسة كتير أعرف رأيكن بالحلقة الأولى، العودة، بتوقيت السعودية 9 مساءً، وبتوقيت بيروت 8 مساءً".



مسلسل العودة، بطولة نيكولا معوض، دانييلا رحمة، رودريج سليمان، وسام فارس، ليزا الدبس، إيهاب شعبان، رنين مطر، ريم خوري، هيام أبو شديد، إيلي متري، أليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية طارق سويد، ومن إنتاج إيجل فيلمز، إخراج إيلي السمعان.

