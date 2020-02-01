منة المصرى تنتهى من تصوير 15حلقة من "البيت الكبير"



أعلنت منه المصرى عن الانتهاء من تصوير 15 حلقة من الجزء الثالث من "البيت الكبير".



وأضافت منه المصرى في تصريحات لـ"الفجر الفني "، "رغم أننا بدأنا تصوير المسلسل متأخر بسبب عدد من التأجيلات الخارجة عن إيرادتنا إلا أننا استطعنا حتي الآن الانتهاء من تصوير 15 حلقة من المسلسل، واتوقع أن يكون الجزء الثالث الأقوي، خاصة أن به العديد المفاجآت.





وتدور أحداث "البيت الكبير" في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.



يشار إلى أن مسلسل “البيت الكبير”، بطولة لوسي، مجدي كامل، وسوسن بدر، وداليا مصطفى، هادي الجيار، سناء يوسف ، وحجاج عبد العظيم، وجيهان قمري ، وطارق صبري، ودنيا المصري،منه المصرى وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة، ويعرض حاليا على قناة "النهار.