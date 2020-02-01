"ياوجع قلبي".. بهذه الكلمات نعت دعاء فاروق صديقتها مروة ميمي

نعت الأعلامية دعاء فاروق، الإعلامية مروة أحمد في مقتل ابنها، ونشرت صورة لمروة أحمد ونجلها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت دعاء، على الصورة قائلة:"يا وجع القلب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله كريم هشام نجل زميلتنا المذيعة مروة احمد مقدمة برنامج أزى الصحة على قناة النهار اثر حادث إطلاق نار اللهم صبرك يا مروة يا بنتي ويصبر والده وأخته وكل حبايبه اللهم انزل السكينة علي قلب امه يا رب ارجو الدعاء لكريم بالجنة وان ربنا يصبر مروة وينزل السكينة علي قلبها".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الاعلامية المصرية، وجاءت التعليقات حزينة فكتب أحد متابعيها قائلًأ:"الله يرحمه ويصبر اهله" وأضاف آخر"الله يكون في عونها بجد ربنا يصبرها ويقويها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ياستار يارب الله يرحمك يابني ويربط على قلب امك لا اله الا الله".



ويذكر أن نجل مذيعة النهار مروة أحمد، لقى مصرعه اليوم أثر طلق ناري بالخطأ، من أحد أصدقائه أثناء مزاحهما داخل شقة".