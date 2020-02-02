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لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:52 ص
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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
جيهان عزمي
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تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية بالإسكندرية، أطلقت لجنة التربية الدينية بالإسكندرية مبادرة لعام 2020 تحت عنوان "روح المحبة تجمعنا".

حصدت المبادرة ثمرة أولى يوم الجمعة 24 يناير، حيث تم عقد لقاءً بين مدارس أحد كنيسة سان ميشيل – العطارين، وكنيسة الأيقونة العجائبية -  ميامي، ومشاركة مدارس أحد سانت كاترين، بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية. 

كما حصدت هذه المبادرة ثمرة ثانية يوم الجمعة 31 يناير، بلقاء جمع بين مدارس أحد كاتدرائية القيامة – محطة الرمل، وكنيسة العذراء غيط العنب، بمدرسة الميردي ديو بالإسكندرية. شكرا للآباء رعاة هذه الكنائس على تشجيعهم لهذه المبادرة وكل أمناء الخدمة والخدام المشاركين في هذه اللقاءات، ومازالت المبادرة مستمرة طوال العام لتحصد الكثير من الثمار الوفيرة. 

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم 10كنائس، والمسؤول عنها الأب يوسف محارب، وتأتي هذه المبادرة تأتي تحت مظلة المشروع الرعوي من بيت الرب من الحجر إلى البشر.
لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"
لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"
لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"
لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"
لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"
لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"
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