لجنة التربية الدينية بالإسكندرية تطلق مبادرة "روح المحبة تجمعنا"

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية بالإسكندرية، أطلقت لجنة التربية الدينية بالإسكندرية مبادرة لعام 2020 تحت عنوان "روح المحبة تجمعنا".





حصدت المبادرة ثمرة أولى يوم الجمعة 24 يناير، حيث تم عقد لقاءً بين مدارس أحد كنيسة سان ميشيل – العطارين، وكنيسة الأيقونة العجائبية - ميامي، ومشاركة مدارس أحد سانت كاترين، بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.





كما حصدت هذه المبادرة ثمرة ثانية يوم الجمعة 31 يناير، بلقاء جمع بين مدارس أحد كاتدرائية القيامة – محطة الرمل، وكنيسة العذراء غيط العنب، بمدرسة الميردي ديو بالإسكندرية. شكرا للآباء رعاة هذه الكنائس على تشجيعهم لهذه المبادرة وكل أمناء الخدمة والخدام المشاركين في هذه اللقاءات، و مازالت المبادرة مستمرة طوال العام لتحصد الكثير من الثمار الوفيرة.



