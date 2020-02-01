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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شرق تعز
السبت 01/فبراير/2020 - 10:40 م
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وكالات
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تمكنت قوات الجيش اليمني خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، المطلة على منطقة "الحوبان"، شرق مدينة تعز، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
في السياق أكد نائب ركن التوجيه بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن المعركة مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.
وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت خلال اليومين الماضيين، من تحرير عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية غربي المدينة، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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