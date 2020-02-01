تعرف على موعد حفل تامرعاشور وماجد المهندس وآمال ماهر في عيد الحب

يستعد الفنان المصري تامر عاشور، لأحياء حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 14فبراير في مصر بكايرو فيستفال سيتي ويشاركه الحفل ماجد المهندس وامال ماهر.



ونشر تامر، بوستر الحفلة على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق عاشور، على البوستر قائلًا:"مستنيكم في اكبر واضخم حفل لعيد الحب في مصرفي كايرو فيستڤال سيتي يوم الجمعه ٢٠٢٠٢١٤ مع نجوم الوطن العرب".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًأ:"بالتوفيق يا غالي" وأضاف آخر"تامر عاشور وامال ماهر مع بعض مش مصدق انا مستحيل"،الحب تيمو الله يوفقك".



ويذكر أن آخر حفلات تامر عاشور، بالسعودية بمدينة جدة في "سماء الغربيه" بتاريخ 24يناير، وقدم خلال الحفلة مجموعة متميزة من أغانية الجديدة والقديمة.

