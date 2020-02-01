إصابة شخص في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)



تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغًا بإنهيار عقار مكون من دور أرضي وأربع طوابق علوية بشارع الزرفة تقاطع ناصية على الصغير بالقباري.



وعلى الفور توجه تنفيذيو الحي إلى موقع العقار، وتبين أن العقار خالي من السكان، بالرجوع لسجلات الحي تبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 113 لسنة 2019 من لجنة منشأت الأيلة للسقوط، ونتج عن انهياره إصابة مواطن أثناء مروره بالطريق أسفل العقار المنهار ويُدعى طارق السيد عبد الحميد، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللأزمة.



تم تسديد محضر بقسم شرطة مينا البصل رقم 570 لسنة 2020 للتنبيه على السكان المجاور للعقار المنهار بالإخلاء المؤقت دون منقولات حفاظًا على الأرواح والممتلكات لحين العرض على لجنة الهندسية، لإتخاذ القرار الهندسى للعقار.



وتم التنسيق مع شبكات المرافق(كهرباء - غاز - مياة) لقطع المرافق عن العقار.



شهدت منطقة القباري غربي محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار كامل لعقار خالي من السكان، مما تسبب في إصابة مواطن تصادف مروره بأسفله.