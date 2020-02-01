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حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني يقرر إيقاف المباراة بسبب أحداث شغب

السبت 01/فبراير/2020 - 10:38 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أوقف رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني اللقاء في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجوهرة الزرقاء ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.

 

واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني.

 

وقامت قوات الجيش السوداني بعمل كردون امني حول لاعبو الفريقين وحكم المباراة.

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