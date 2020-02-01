مصري بالصين: سكان ووهان يأكلون الحشرات والفئران

قال محمد بلال، باحث مصري بالصين، إن كل أفراد الجالية المصرية بخير، ولا يوجد أي مصاب مصري حتى هذه اللحظة، مضيفًا أن مدينة ووهان الموبئة بفيروس كورونا متوقفة تمامًا وعليها حجر صحي كبير، وهناك إغلاق لكافة الملاحة الجوية والقطار يمر على المدينة دون أن يقف بها، وجميع المواصلات العامة والخاصة متوقفة، وجميع المحلات مغلقة، وتحولت لمدينة صامتة، وغير مسموح للسكان بالخروج من المنزل إلا لشراء الغذاء.



ولفت "بلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، إلى أن ووهان بها أسواق لبيع بعض الحيوانات الغريبة لإعداد أكلات غريبة واستثنائية مثل أكل الحشرات والفئران، مشيرًا إلى أن الخفاش كان عبارة عن وسيط لنقل الفيروس للمواطنين.



وأشار إلى أن المصريين في الصين حريصون على الأكل من مطاعم الحلال المنتشرة في الصين، وبعيدون بشكل كامل عن آكل بعض الآكلات المقززة في الصين، مضيفًا أن سفير مصر بالصين على تواصل دائم بالجالية وتعهدوا بتوفير كافة ما تحتاجه أفراد الجالية، ووضعت خطة متكاملة لتأمين المصريين بشكل كامل لنقلهم إلى مصر، معقبًا: "مصر مدت ايديها لينا في لحظة صعبة جدًا، وكتر خير الرئيس السيسي".



