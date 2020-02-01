Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصري بالصين: سكان ووهان يأكلون الحشرات والفئران

السبت 01/فبراير/2020 - 10:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال محمد بلال، باحث مصري بالصين، إن كل أفراد الجالية المصرية بخير، ولا يوجد أي مصاب مصري حتى هذه اللحظة، مضيفًا أن مدينة ووهان الموبئة بفيروس كورونا متوقفة تمامًا وعليها حجر صحي كبير، وهناك إغلاق لكافة الملاحة الجوية والقطار يمر على المدينة دون أن يقف بها، وجميع المواصلات العامة والخاصة متوقفة، وجميع المحلات مغلقة، وتحولت لمدينة صامتة، وغير مسموح للسكان بالخروج من المنزل إلا لشراء الغذاء.

ولفت "بلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، إلى أن ووهان بها أسواق لبيع بعض الحيوانات الغريبة لإعداد أكلات غريبة واستثنائية مثل أكل الحشرات والفئران، مشيرًا إلى أن الخفاش كان عبارة عن وسيط لنقل الفيروس للمواطنين.

وأشار إلى أن المصريين في الصين حريصون على الأكل من مطاعم الحلال المنتشرة في الصين، وبعيدون بشكل كامل عن آكل بعض الآكلات المقززة في الصين، مضيفًا أن سفير مصر بالصين على تواصل دائم بالجالية وتعهدوا بتوفير كافة ما تحتاجه أفراد الجالية، ووضعت خطة متكاملة لتأمين المصريين بشكل كامل لنقلهم إلى مصر، معقبًا: "مصر مدت ايديها لينا في لحظة صعبة جدًا، وكتر خير الرئيس السيسي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد بلال فيروس الكورونا المصريين في الصين الافرا

أخبار تهمك

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم KOOORA GOAL يالا شوت رابط ماتش الأهلي YALLA SHOOT

منذ ساعة

الشوط الأول Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة.. يلا شوت مباشر جول الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر "1-0" هدف أفشة تغطية حية ومباشر LIVE

منذ أقل من ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ ساعتين و 9 دقيقة

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الخارجية: لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية بالصين (فيديو)

الحكومة: نتابع أوضاع المصريين في الصين على جروب مماثل لـ"واتس آب"

مصرية بـ"ووهان": "صاحيين ليل ونهار.. والوضع غير مستقر"

مواطنة مصرية بالصين تكشف تفاصيل حياة الرعب بسبب كورونا

مسؤولة الطلاب بجامعة ووهان: لا إصابات بفيروس كورونا بين المصريين

سفيرنا بالصين: 345 طالب مصري في ووهان.. والسيسي وجه بإعادتهم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

10:15 م

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

08:59 م

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status