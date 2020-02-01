رسالة نارية من عمرو أديب للمشككين في مساندة العرب لفلسطين

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اتهام الدول العربية بعدم مساندة القضية الفلسطينية بعد طرح خطة السلام الأمريكية، قائلا: "صعب جدا تتكلم عن المصريين إنهم تخلوا عن الفلسطنيين، وصعب جدا تتكلم أن السعوديين اتخلوا عن الفلسطنيين".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك جنود عرب كثيرة استشهدوا في حرب 48، معتبرا أن الحديث عن التقليل من الدور المصري في القضية الفلسطينية نوع من العبث.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه لابد من التحرك العربي المشترك لحل القضية الفلسطينية، معقبا: "آن الآوان نتحرك سوا"، مؤكدا أن العرب يساندون القضية الفلسطينية.

