Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 10:16 م
Advertisements
جانب من العزاء
جانب من العزاء
ميسون أبو الحسن
Advertisements
شارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بعزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

كما شارك بالعزاء الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعبدالله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي محمود علم الدين عضو الهيئة، والدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عصام كامل.

وكان قد توفى إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء الماضي، والد الكاتب الصحفي خالد ميري وشُيعت الجنازة بمحافظة المنيا، وعُقدت مراسم العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ ساعتين

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم KOOORA GOAL يالا شوت رابط ماتش الأهلي YALLA SHOOT

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر "1-0" هدف أفشة تغطية حية ومباشر LIVE

منذ 40 دقيقة

الشوط الأول Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة.. يلا شوت مباشر جول الأهلي

منذ ساعة و نصف

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

08:59 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status