وزير الإعلام ونقيب الصحفيين في عزاء والد خالد ميري (صور)



كما شارك بالعزاء الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعبدالله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي محمود علم الدين عضو الهيئة، والدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عصام كامل.



وكان قد توفى إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء الماضي، والد الكاتب الصحفي خالد ميري وشُيعت الجنازة بمحافظة المنيا، وعُقدت مراسم العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

شارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بعزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.