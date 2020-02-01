أخبار برشلونة اليوم 1 فبراير 2020: البرسا يحسم أولى صفقاته الصيفية.. شرط ميسي الوحيد للبقاء مع البلوجرانا.. كيكي سيتين يبيع بيكيه

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 1 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 1 - 2 - 2020 :-

- كيكي سيتين: يجب علينا إسعاد ميسي

كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أنه يجب على إدارة ناديه مواصلة المسيرة نحو إسعاد ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده، وقال سيتين في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أشعر بالارتياح الشديد مع ميسي وعلينا فعل كل شئ لإبقائه في النادي، وآمل أن نجعله سعيدًا للغاية لأنه يتطلع إلى البقاء وليس لدي شكل في رحيله".





- برشلونة يحدد أولى صفقاته الصيفية

إقترب برشلونة من الحصول على توقيع النجم البرازيلي ويليان كي ينتقل إلى البلوجرانا خلال شهر يونيو المقبل وذلك بنهاية عقده مع البلوز تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وأكملت الصحيفة في تقريرها أن تشيلسي حاول تجديد عقد النجم البرازيلي إلا أنه رفض وطلب منهم الخروج والبحث عن تحدي جديد خارج أسوار ملعب ستامفورد بريدج.





- ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ليفانتي

قالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن التشيلي أرتورو فيدال غاب عن مران فريقه اليوم السبت وهو الذي لا يغيب سوى بمبرر واضح وإكتفى اليوم باللعب في الصالة الرياضية " الجيم "، وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن الفرنسي عثمان ديمبلي واصل تنفيذ خطة التأهيل التي وضعها له الجهاز الطبي من أجل العودة مرة أخرى للملاعب بداية من دوري أبطال أوروبا.





- مدرب برشلونة يغسل يده من جيرارد بيكيه

رد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على الاتهامات الموجهة لجيرارد بيكيه بكثرة رحلاته: "أنا لا أرغب في فرض أو إملاء أي شيء ولكن استخدم الإقناع، لست والد اللاعبين، فكل ما أطلبه منهم هو القدوم إلى التدريبات وبذل قصارى جهدك".





- سر استعجال برشلونة في ضم كريستيانو رونالدو الجديد

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن صفقة ترينكاو كانت خطيرة ولذلك أراد برشلونة حسمها مبكرًا، رغم أنه من المقرر أن ينضم في الصيف المقبل، وأوضحت الصحيفة أن ترينكاو ملقب في البرتغال بكريستيانو رونالدو الجديد بسبب موهبته والتشابه الكبير بين اللاعبين مشيرة إلى أن مسئولين في برشلونة يشبهونه بلويس فيجو ولذلك قرروا خوض الصراع للحصول على خدماته.





- شرط ميسي الوحيد لتجديد عقده مع برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بارتوميو يرغب في منح ليونيل عقداً مدى الحياة مع برشلونة لرغبته في استمرار أسطورة البرغوث الأرجنتيني، وأشارت إلى أن ميسي طلب من إدارة برشلونة أن يتضمن عقده الجديد بنداً يسمح له بفسخ التعاقد وإنهاء مشواره مع برشلونة بنهاية كل موسم في شهر يونيو.