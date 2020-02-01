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برلمانية: المؤتمرات العقارية تنعش الاقتصاد المصري (فيديو)

السبت 01/فبراير/2020 - 10:24 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة بسنت فهمي،عضو مجلس النواب، إن المؤتمرات العقارية في مصر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث ذكرت أن قديما كانت هناك شركات تُسمى شركات متعددة الجنسيات، ولكن أصبحت الآن عابرة القارات، والعالم ينظر إلى سكان على أنه لدية جنسية أنه يعيش على كوكب الأرض.

وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الأمر، وأن العالم كله اصبح قطعة واحدة، بفضل التكنولوجيا، كما أن هدف المؤتمرات ليست "هيصة" كما يزعم البعض بل تقرب الناس من بعضها البعض.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الترويج العقاري وتصدير العقار من أهم الأفكار الاقتصادية في العالم، حيث إنه عندما يتحرك العقار ويقوم يُحرك بجانبه على الأقل 80 صناعة، مؤكدة أن فكرة تصدير العقار والمعارض العقارية "هائلة" وبدأت في الدول الغربية، حيث إنه أصبح لا يوجد حدود بين الدول، وتم تخطي تلك الحدود بالتكنولوجيا والعلم والفكر.
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الكلمات المفتاحية

الخبيرة الاقتصادية

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