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باريس سان جيرمان يمطر شباك بخماسية مونبلييه بالدوري الفرنسي
السبت 01/فبراير/2020 - 10:22 م
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وكالات
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عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي بفضل فوزه الكاسح على ضيفه مونبلييه 5 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين.
وافتتح بابلو سارابيا التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثامنة ثم أضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 41 قبل أن يسجل دانييل كونجري لاعب مونبلييه هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني أحرز كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 57 وتكفل لايفن كورزاوا بالهدف الخامس في الدقيقة 65.
الفوز رفع رصيد سان جيرمان حامل اللقب في الصدارة إلى 55 نقطة.
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