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البابا تواضروس يُعزي مُطران الكُرسي الأورشليمي في وفاة كاهن بالكويت

السبت 01/فبراير/2020 - 10:20 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن خالص عزائه لنيافة الأنبا أنطونيوس، مطران إيبارشية الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل القس لوقا غبور، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالكويت.

وقال البابا تواضروس إنه يلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسة ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أنطونيوس صلاة القداس الإلهي، في التاسعة صباح غد الأحد على الجثمان بكنيسته، ويعقبه صلوات التجنيز.
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الكلمات المفتاحية

البابا تواضروس الأرثوذكس

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