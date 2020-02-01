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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

السبت 01/فبراير/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الهلال يستضيف الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كورة ستار حيث يستضيف الهلال السوداني ضد الأهلي، على ملعب الجوهرة الزرقاء، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز خارج الديار أو التعادل على أقل تقدير، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الهلال ضد الأهلي، من أجل حسم بطاقة التأهل.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، اليوم السبت 1 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي بدوري الأبطال

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الهلال ضد الأهلي ، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، بملعب الجوهرة الزرقاء.

الأسطورة بث مباشر مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز خارج ملعبه أو التعادل، لضمان تأهلة، alostora الأهلي يطمع في نقاط مباراة بطل السودان وسط جماهيره.

كورة حصري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 10 نقاط ثم الهلال السوداني بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد للنجم الساحلي صاحب المركز الثالث، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة، KORA7ASRY الأهلي ضيفًا الهلال السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.

الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1
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