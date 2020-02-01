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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر "1-0" هدف أفشة تغطية حية ومباشر LIVE

السبت 01/فبراير/2020 - 10:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي، مساء اليوم السبت 1 فبراير الجاري، في دوري أبطال إفريقيا، YALLA SHOOT الهلال السوداني يستضيف الأهلي، بدوري الأبطال.

كورة ستار، حيث يبحث فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عن تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير خارج الديار من أجل الصعود للدور المقبل، KORA STAR الأهلي يبحث عن التأهل بالمجموعة الثانية.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لاستغلال دوافع اللاعبين الإيجابية عقب الفوز على النجم الساحلي بالجولة الماضية، KORA7ASRY، الأهلي يسعى للتأهل على حساب الهلال السوداني.

موعد مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، اليوم السبت 1 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني ضد الأهلي بدوري الأبطال

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الهلال ضد الأهلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، بملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان.

لايف شووت حيث يدخل فريق الأهلي مباراته أمام مستضيفه الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق منذ مباراة النجم الساحلي في الذهاب والتي أقيمت منذ أسابيع، LIVE SHOOT الأهلي يبحث بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

كورة أونلاين، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 10 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبنفس رصيد النجم الساحلي صاحب المركز الثالث، ثم بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة، KORA ONLINE الأهلي يلعب الهلال بطموح التأهل للدور المقبل.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي، عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.

الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1
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