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تخوفا من فيروس كورونا.. "التعليم" تمنح إجازة للطلاب في هذه الحالة

السبت 01/فبراير/2020 - 10:13 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن اجراءات الوزارة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، قائلًا: "الوزارة حريصة على سلامة الطلاب قبل التعليم"

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن وزارة الصحة أرسلت رسالة لكافة المدراس بإعطاء إجازة لأي طالب مُصاب بالبرد، والزائرة الصحية هي المختصة بإعطاء هذه الإجازة.

ولفت إلى أن الحصص الأولى وطابور الصباح سيشهد الحديث على ضرورة الحرص على النظافة العامة، وتهوية الاماكن العامة.
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كورونا فيروس الكورونا إجازة للطلاب بسبب كورونا

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