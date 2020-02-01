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عمرو أديب معلقًا على صفقة القرن: "القضية الفلسطينية كانت في الفريزر"

السبت 01/فبراير/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رد خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب على كل من روج أن الدول العربية لم تقف بجانب فلسطين بعد طرح خطة السلام الأمريكية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدول العربية رفضت صفقة القرن بشكل واضح، متسائلا: "أين التخاذل العربي الذي تتحدثون عنه؟"، مضيفا أنه لم يكن هناك طرف في الاجتماع مستشعرا الحرج في كلمته.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن كل العبارات التي قيلت في الاجتماع اليوم كانت مساندة لفلسطين، معتبرا أن صفقة القرن كانت مفيدة حيث أنها وضعت القضية الفلسطينية في الصدارة مرة أخرى، معقبا: "القضية كانت الفريزر بقالها سنتين".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب صفقه القرن العربيه

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