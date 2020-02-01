ترتيب مجموعة الأهلي الآن في دوري أبطال إفريقيا (الهلال السوداني ضد الأهلي)

نجح النادي الأهلي في تسجيل هدف التقدم في شباك الهلال السوداني خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاء هدف الأهلي عن طريق محمد مجدي افشة في بداية الشوط الثاني من اللقاء.





بينما يسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشولأول من المباراة الثانية بالمجموعة والتي تجمع بين النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي والمقامة حاليًا في تونس ضمن منافسات الجولة ذاتها.





ويحتاج فريق الأهلي لتفادي الهزيمة في مباراته ضد الهلال السوداني ليضمن تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، دون انتظار نتيجة مباراة النجم وبلاتينيوم ستارز.





ترتيب مجموعة الأهلي حاليًا:





1- الأهلي (13 نقطة)

2- النجم الساحلي (10 نقاط)

3- الهلال السوداني (9 نقاط)

4- بلاتينيوم ستارز (2 نقطة)





ووفقًا لنتائج الشوط الأول من المباراتين يتأهل الأهلي متصدرًا لترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ويرافقه فريق النجم الساحلي التونسي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يودع فريق الهلال السوداني صاحب المركز الثالث بـ 9 نقاط، وبلاتينيوم ستارز الرابع بنقطتين منافسات البطولة.





ويأمل فريق الأهلي في انتهاء المباراتين بتلك النتائج لضمان صدارة المجموعة وتفادي مواجهة صعبة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حال حسم تأهله رسميًا الليلة.



