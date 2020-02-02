هشام طلعت مصطفى يدعو البابا لافتتاح كنيسة جديدة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، بالمقر البابوي بالقاهرة، هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المعروف، والوفد المرافق له، الذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.



وأعرب "مصطفى" عن شكره العميق لقداسة البابا لاستقباله، ودعاه لزيارة مدينة "مدينتي" وافتتاح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس هناك.



ورحب البابا بالضيوف وشكرهم على مجهوداتهم الملموسة من أجل الوطن، متمنيًا لهم كل التوفيق والمزيد من النجاح في مهام عملهم.



حضر اللقاء القس أنطونيوس موريس كاهن كنيسة مدينتي وأعضاء مجلس الكنيسة ذاتها.