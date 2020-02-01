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شاهد.. آسر ياسين في صورة نادرة بصحبة شقيقه

السبت 01/فبراير/2020 - 10:47 م
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آسر ياسين
آسر ياسين
رشا عادل
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شاهد.. آسر ياسين في صورة نادرة بصحبة شقيقه
نشر الفنان المصري آسر ياسين، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة في طفولته برفقة والده وشقيقة".

وعلق آسر، على الصورة قائلًا:"كل سنة وأنت طيب يا أجدع وألذ أخ في العالم".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًأ:"ربنا يحفظكوا ويحميكم حبايبنا ونور عيوني" وأضاف آخر"ماشاءالله وكل عام والأسرة جميعًا بخير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انت اللي بالسالوبيت مش كده".

ويذكر أن آخر أعمال آسر ياسين، فيلم "تراب الماس"، وتدور أحداثة في إطار الغموض والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان عز العلايلي ومنة شلبي وماجد الكدواني، والفيلم من إخراج مروان حامد.
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