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tamwin 2020 تظلمات وزارة التموين.. رابط موقع دعم مصر لتحديث البيانات ومتابعة أخر أخبار تظلمات التموين

السبت 01/فبراير/2020 - 10:15 م
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بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
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tamwin 2020 تظلمات وزارة التموين.. رابط موقع دعم مصر لتحديث البيانات ومتابعة أخر أخبار تظلمات التموين

موقع دعم مصر tamwin تزايد حوله البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم من قبل المستفيدين من البطاقات التموينية والسلع المدعمة بشكل عام، والمتقدمين بتظلمات التموين بشكل خاص، حيث كان هناك آلاف من التظلمات من قبل الأهالي الذين تم إيقاف بطاقاتهم من صرف السلع والمنتجات التموينية لأسباب كثيرة قد استعرضناها من قبل، وقد تم إنتهاء فترة تظلمات التموين عبر موقع دعم مصر tamwin التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ومن المفترض أن تعود البطاقات المستحقة للصرف مرة أخرى بداية من الشهر الحالي في حال قبول طلب التظلم والعكس صحيح.

موقع دعم مصر tamwin
كان هناك العديد من المواطنين الذين تم إستبعادهم من صرف التموين بسبب إلتباس بنظام التموين لدى الموقع الذي قد قام بحذف البعض بشكل عشوائي، وحاولت وزارة التموين إسترجاعهم مرة أخرى، وعلى كل مواطن قام بالتظلم بأن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له في حال عدم قبول التظلم ومعرفة الأسباب وراء ذلك أو يمكنه الاطلاع على تعليمات أكثر من خلال موقع دعم مصر tamin عبر شبكة الإنترنت.

تظلمات التموين اضغط هنا
أشارت وزارة التموين على أن أصحاب البطاقات التموينية لابد من تحديث البيانات في حال وجود أي تغييرات كتغير الوظيفة أو وجود أولاد وبنات أو الانتقال من سكن لأخر؛ حتى لا يتم إيقاف بطاقة التموين، حيث أن الوزارة تسعى إلى منح السلع المدعمة إلى مستحقيها بدلًا من الغير المستحقين.

tamwin 2020 تظلمات وزارة التموين.. رابط موقع دعم مصر لتحديث البيانات ومتابعة أخر أخبار تظلمات التموين
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