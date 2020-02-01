البنك الدولى حجم الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية

قال البنك الدولى إن حجم الدين العالمي وصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 230% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2018.

وأضاف البنك في تقرير صدر عنه مؤخرا "لماذا تراكم الديون يدعو إلى قلقل"، أن إجمالي الديون المستحقة على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي 170% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، بزيادة قدرها 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2010.

وأوضح البنك الدولى أن ارتفاع حجم الديون البلدان النامية جاء في فترات الأزمات، حيث ارتبط ما يقرب من نصف فترات تراكم الديون السريع في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالأزمات المالية، في الفترات التي شهدت أزمات بضعف كبير في نمو الإنتاج والاستهلاك والاستثمار