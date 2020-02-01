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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

السبت 01/فبراير/2020 - 09:17 م
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الاهلي
الاهلي
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بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي تُسفر عن بطاقة التأهل لأحد الفريقين في حالة فوز أو تعادل النجم الساحلي، ويسعى الأهلي المصري لخطف بطاقة التأهل بالفوز على الهلال ليكون أول المجموعة أو التعادل على أقصى تقدير ليضمن التأهل للدور الثاني، ويسعى الهلال السوداني للفوز وحسم التأهل وسط جمهورة وعلى ملعبه وسنشاهد مباراة قوية ومنافسة كبيرة على بطاقة التأهل.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلي المباراة في المركز الأول برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الهلال والنجم الساحلي اللذين لديهم 9 نقاط.


بث مباشر
بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي تسفر عن بطاقو التأهل لأحد الفريقين للدور الثاني، ويقدم لكم البث المباشر عبر يلا شوت الناقل لمباراة الأهلي والهلال السوداني عن طريق شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا وجميع البطولات والدوريات الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أخرى بأعلى جودة:

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