Advertisements
Advertisements
Advertisements

"علاوي" يدعو إلى إطلاق حوار مع المتظاهرين العراقيين السلميين

السبت 01/فبراير/2020 - 09:08 م
Advertisements
رئيس الوزراء العراقي المكلف - علاوي
رئيس الوزراء العراقي المكلف - علاوي
الفجر
Advertisements

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم السبت، إنني أتعهد بالعمل على خدمة العراق ومحاسبة من قتل المتظاهرين، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي المكلف: إننا "ندعو المتظاهرين إلى مواصلة حراكهم السلمي حتى تحقيق المطالب، وسنعمل على تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة".

وفيما يخص المظاهرات العراقية، أكد علاوي، على أنه "سيحاسب المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية"، وتعهد بتحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين، والعمل على حماية العملية الانتخابية والوقوف بوجه أي تدخل خارجي.

وأوضح أنه سيعمل على انتخابات مبكرة في العراق بإشراف دولي، داعياً إلى إطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين.

هذا وكلف الرئيس برهم صالح، في وقت سابق من مساء اليوم، وزير الاتصالات السابق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجه دعوة يوم الاثنين الماضي، إلى القوى السياسية لـ"التعاون في ملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء العراقي المكلف رئيس الوزراء العراقي حكومة العراق احتجاجات العراق

أخبار تهمك

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ 34 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف.. الآن رابط سريع الأهلي ضد الهلال LIVE

منذ ساعة الا ربع

الآن Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعة و 12 دقيقة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعة و 14 دقيقة

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

«هدف الأهلي yalla shoot» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يالا كورة رابط ماتش الأهلي ON sport

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ 35 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ أقل من ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ نصف ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع إياد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة ودعمها

نائب عراقي: مساعد قائد "فيلق القدس" يقود قناصة المتظاهرين بالعراق

عاجل... رئيس الحكومة العراقية: ندعو جميع المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية

الرئيس العراقي يتفق مع الكتل النيابية على انتخابات مبكرة

"الحلبوسي" يدعو القوى السياسية لسرعة تشكيل الحكومة العراقية

رسمياً.. تكليف وزير الاتصالات العراقي السابق برئاسة الحكومة الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

08:49 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status