"علاوي" يدعو إلى إطلاق حوار مع المتظاهرين العراقيين السلميين





قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم السبت، إنني أتعهد بالعمل على خدمة العراق ومحاسبة من قتل المتظاهرين، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وأضاف رئيس الوزراء العراقي المكلف : إننا "ندعو المتظاهرين إلى مواصلة حراكهم السلمي حتى تحقيق المطالب، و سنعمل على تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة".





وفيما يخص المظاهرات العراقية، أكد علاوي، على أنه "سيحاسب المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية" ، وتعهد بتحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين، والعمل على حماية العملية الانتخابية والوقوف بوجه أي تدخل خارجي.





وأوضح أنه سيعمل على انتخابات مبكرة في العراق بإشراف دولي، داعياً إلى إطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين.





هذا وكلف الرئيس برهم صالح، في وقت سابق من مساء اليوم، وزير الاتصالات السابق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجه دعوة يوم الاثنين الماضي، إلى القوى السياسية لـ"التعاون في ملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".



