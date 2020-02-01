yallakora بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بأعلى جودة عبر يلا شوت بدون تقطيع.. Live ahly

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة الحاسمة في تأهل الفرق للدور الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل النادي الأهلي المباراة في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ويليه الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد 9 نقاط، ولم يتم حسم بطاقتي التأهل للدور الثاني إلا بعد انتهاء الجولة السادسة التي تضم ثلاثة فرق كبرى يتنافسان حتى الرمق الأخير على بطاقة التأهل.





مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات، ويستضيف المباراة ملعب استاد الهلال وسط حضور جماهيري كبير في مباراة تشهد صعوبة كبيرة على الفريقين، ويسعى الأهلي لخطف بطاقة التأهل والعودة لمصر مُتأهلا بالمركز الأول للمجموعة الثانية.





بطاقة المباراة

البطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة 6

موعد المباراة 1-2-2020

توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة عصام الشوالي

ملعب المباراة استاد الهلال

بث مباشر

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي تسفر عن بطاقو التأهل لأحد الفريقين للدور الثاني، ويقدم لكم البث المباشر عبر يلا شوت الناقل لمباراة الأهلي والهلال السوداني عن طريق شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا وجميع البطولات والدوريات الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أخرى بأعلى جودة:



