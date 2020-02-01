ElAhly ToDay74| بث مباشر مباراة الاهلي والهلال يلا شوت كورة اونلاين في دوري ابطال افريقيا | مشاهدة مباراة الأهلي BEIN SPORTS HD المجانية

سنقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني يلا شوت اون لاين اليوم في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، حيث يلعب النادي الأهلي اليوم في مواجهة حاسمة بمدينة ام درمان السودانية وسط اجواء من المتوقع ان تكون حماسية من جانب جمهور أصحاب الأرض، فهي مواجهة من أجل التأهل للدور المقبل،





سيكون البث المباشر لمباراة الاهلي والهلال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا، تلك المباراة ستكون منقولة على قناة bein sport، وسيعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وسيلعب الفريق السوداني من أجل الفوز بالمباراة فقط لا غير، حيث أنه السبيل الوحيد للتأهل إلي الدور المقبل، بينما سيكون التعادل في تلك المواجهة كافي للأهلي المصري من أجل ضمان بطاقة التأهل إلي دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا.





وكان لقاء الاهلي والهلال في الجولة الثانية من المجموعة الحالية قد انتهى بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف، ويحتل الأهلي صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني مناصفة مع النجم الساحلي برصيد تسع نقاط، وكان أخر لقاء جمع بين الفريقين في ملعب مباراة اليوم قد انتهى بفوز كبير لأصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد في عام 2007.





مشاهدة مباراة الهلال والاهلي المصري



