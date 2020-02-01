بعد إلقاء القبض إنجي خوري.. الفنانة قمر: "حقي اتاخد"

علقت الفنانة اللبنانية قمر، بعد إلقاء القبض على الممثلة السورية إنجي خوري، بسبب فيديوهات فاضحة.



ونشرت قمر، عبر خاصية الستوري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتبت قمر، قائلة: "لله كبير وحقي اتاخد الحمد لله وقبض على إنجي خوري"، واعتبر البعض بالشماته في إنجي خوري، بسبب المشاكل القائمة بينهم دائمًا.



ومن الجدير بالذكر أن الممثلة إنجي خوري، ألقي القبض عليها في قضية أداب بسبب فيديوهات فاضحة، وذلك في بيروت بالأراضي اللبنانية بسبب كسرها الحكم الصادر ضدها بإلغاء إقامتها في لبنان.





