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نبيل فاروق: 50% من زوار معرض الكتاب "رايحين يتفسحوا"

السبت 01/فبراير/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور نبيل فاروق، الكاتب والروائي، إن 50% ممن توجهوا لزيارة معرض الكتاب ليس هدفهم شراء الكتب، وإنما "رايحين يتفسحوا"، حيث أن الثقافة لم تعد مقتصرة على الكتب فقط.

وأشار "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن عملية تثقيف المواطن العادي عملية مهمة جدا حتى لا نسمح لأصحاب الفكر الغريب أن يسيطروا على عقله، وفكره.

وأضاف نبيل فاروق، أن الشباب يجب أن يدركوا أن حروب الجيل الرابع حقيقة، وليست مجرد كلام، حيث أنها حرب فكرية وليس حرب بالسلاح، وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

نبيل فاروق معرض الكتاب

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