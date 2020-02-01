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لاعبي الأهلي تُخلد ذكرى شهداء بورسعيد أمام الهلال السوداني

السبت 01/فبراير/2020 - 09:07 م
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ارتداء شارات سوداء، خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء ارتداء اللاعبين الشارات السوداء، تخليدًا لذكرى ضحايا مجزرة بورسعيد، والتي توافق ذكراها الثامنة اليوم الأول من فبراير، ويحيها النادي وجماهيره من كل عام.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، حاليًا على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقام في نفس التوقيت لقاء النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب استاد رادس، لتحديد المتأهل الثاني من المجموعة الثانية، حيث تحتل كتيبة الشياطين الحمر صدارة الترتيب بـ10 نقاط، فيما يحتل الوصافة فريق النجم وفي جعبته 9 نقاط، وبنفس الرصيد يحتل الهلال المركز الثالث.

ويحتاج الأهلي للتعادل مع الهلال للصعود للدور المقبل من كأس الأميرة السمراء، فيما يكفي للنجم الساحلي تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، أما الهلال يحتاج للفوز على ضيفه للتأهل.
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