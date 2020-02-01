دوري أبطال إفريقيا| شبيبة القبائل يفوز على الترجي والرجاء يهزم فيتا كلوب

سقط فريق الترجي التونسي في فخ الخسارة أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري صفر/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي شهدت فوز الرجاء المغربي على فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر.





ويدين شبيبة القبائل بالفضل في فوزه على الترجي للاعبه رزقي حمرون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.





وتوقف رصيد الترجي عند 11 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على الرجاء المغربي في المواجهات المباشرة حيث فاز في مجموع المباراتين 4 / 2، فيما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.





وفي المباراة الثانية، فاز الرجاء المغربي على ضيفه فيتا كلوب بهدف نظيف سجله بدر بانون في الدقيقة الثالثة.





ورفع الرجاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.



