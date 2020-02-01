Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري أبطال إفريقيا| شبيبة القبائل يفوز على الترجي والرجاء يهزم فيتا كلوب

السبت 01/فبراير/2020 - 09:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
سقط فريق الترجي التونسي في فخ الخسارة أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري صفر/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي شهدت فوز الرجاء المغربي على فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر.

ويدين شبيبة القبائل بالفضل في فوزه على الترجي للاعبه رزقي حمرون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وتوقف رصيد الترجي عند 11 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على الرجاء المغربي في المواجهات المباشرة حيث فاز في مجموع المباراتين 4 / 2، فيما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز الرجاء المغربي على ضيفه فيتا كلوب بهدف نظيف سجله بدر بانون في الدقيقة الثالثة.

ورفع الرجاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

يذكر أن الترجي والرجاء كانا ضمنا التأهل لدور الثمانية قبل بداية مباريات هذه الجولة.
Advertisements

أخبار تهمك

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 5 ساعات

الآن Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ ساعة و نصف

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعة و 13 دقيقة

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة الا ربع

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 3 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ نصف ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف.. الآن رابط سريع الأهلي ضد الهلال LIVE

منذ ساعة الا ربع

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ 33 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

«هدف الأهلي yalla shoot» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يالا كورة رابط ماتش الأهلي ON sport

منذ 38 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ 34 دقيقة

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

08:49 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status