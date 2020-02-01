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المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا بمقر القيادة

السبت 01/فبراير/2020 - 08:46 م
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قائد الجيش الليبي - المشير خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي - المشير خليفة حفتر
الفجر
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استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى البلاد غسان سلامة، في مقر القيادة العامة - الرجمة، حسبما نقل المكتب الإعلامي للقيادة.

هذا ولم يعط المكتب الإعلامي للقيادة أو البعثة الأممية تفاصيل حول ما دار في اللقاء، ولكنه يأتي تزامنا مع اتهامات متبادلة بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بالعاصمة طرابلس غربي البلاد، بانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في موسكو ثم في مؤتمر دولي ببرلين خلال الشهر الماضي.

وتستمر معارك بين قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي في طرابلس، منذ شهر أبريل 2019م، إذ يسعى الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد قال في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الماضي، إن الجيش الوطني الليبي عزز قواته على طول الخط الأمامي في طرابلس بالأسلحة والمعدات والمشاة، بما في ذلك والمقاتلين الأجانب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد رحلات الشحن، عدة مرات في اليوم، إلى مطار بنين وقاعدة الهديم الجوية في شرق ليبيا بشكل ملحوظ، وأوضح أننا نتحدث عن تسليم المعدات العسكرية للجيش الوطني الليبي.

وأضاف سلامة: أنه "تم كذلك جلب آلاف المقاتلين الأجانب الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وتم نشرهم في المقدمة إلى جانب القوات الليبية".

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