انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا
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على ملعب ستاد الهلال يلا شووت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني كورة أون لاين في
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اليوم حيث يتطلع المارد الأحمر كورة ستار بلس مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني جودة
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BEIN MATCH تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال
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YALLA SHOOT ومن المتوقع السويسري رينيه فايلر
المدير الفني لفريق الأهلي Kora online تشكيل الأحمر
الذي يستعد لخوض مباراة هامة أمام مضيفه الهلال السوداني yalla shoot بالاعتماد على طريقته المفضلة 4-2-3-1 kora
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السبت يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني حيث يغيب كلا من رمضان صبحي
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اليوم وسيغيب عن القائمة حسام عاشور وصالح جمعة كورة لايف مباراة الأهلي جودة عالية
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KORA STAR BLS تشكيل الهلال السوداني المتوقع
ضد الأهلي
KORA GOAL LIVE وعلى الجانب الآخر kora online يُتوقع أن يبدأ الفاتح النقر المدير الفني لفريق الهلال السوداني YALLA SHOOT تشكيل بطل السودان بالاعتماد kora star
bls على طريقته المفضلة 4-4-2 حيث يكون التشكيل kora live bls كالتالي :_
حراسة المرمى| جمال سالم
خط الدفاع| أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني
- عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله
خط الوسط| أبوعاقلة عبد الله - نصر الدين
الشغيل - محمد دراج - سليم محمد
خط الهجوم| محمد موسى الضي - وليد الشعلة.
الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1